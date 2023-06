NTB

Det brant kraftig i en enebolig på Jar i Bærum torsdag. Alle som hørte til der, er gjort rede for.

Politiet fikk melding om brannen kl. 18.36 via brannvesenet. Det er registrert fem personer på adressen. To av dem kom seg ut av boligen.

Senere torsdag opplyser politiet at brannvesenet har kontroll på brannen og at alle personer er gjort rede for.

– Ingen er fysisk skadd. Vi oppretter sak for å finne årsaken til brannen, skriver Oslo-politiet på Twitter.