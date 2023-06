Kong Harald: Det haster å gjøre verden mer bærekraftig

NTB

Kong Harald slo et slag for grønn omstilling og fornybarsatsing i Nordsjøen da han talte til en næringslivskonferanse i København torsdag.

– Energisituasjonen er krevende, inflasjonen er høy og verden er preget av uro og usikkerhet. Det haster med å lede verden i en mer bærekraftig retning – for oss og generasjonene som kommer etter oss, sa kong Harald i sin tale.

I salen satt næringslivstopper fra Danmark og Norge. Temaet for konferansen er blant annet dansk-norsk samarbeid om grønn omstilling.

– Danmark er en pioner innenfor havvind og havvindteknologi. Norges kompetanse både fra olje- og gassindustrien, og fra vannkraft, har overføringsverdi til havvindnæringen. Sammen kan vi utvikle Nordsjøen til Europas grønne kraftsenter, slo kongen fast.

Han påpekte at verdens utfordringer går på tvers av landegrensene – og kun kan løses i fellesskap.

Kongeparet er på et offisielt besøk i Danmark over to dager. De ankom i kongeskipet Norge torsdag morgen.

– Det er spennende å tenke på at morgendagens skip som følger den ruten vi nettopp har seilt med Kongeskipet, i fremtiden vil kunne seile på grønt drivstoff som hydrogen. Jeg kan dog ikke love at vårt Kongeskip klarer å gjøre det, sa kongen til humring fra salen.

