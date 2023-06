Norwegian og Widerøe snur om Freia-boikott – mens SAS står fast

Ulik praksis i reiselivs-Norge.

Norwegian satte salget av Freia-produkter på pause, men har nå snudd og begynt å selge dem igjen. Det samme gjelder Widerøe.

– Slik saken har utviklet seg, har vi valgt å fortsette salget om bord, sier kommunikasjonsrådgiver Silje Glorvigen i Norwegian til E24.

Hun sier de satte salget på vent grunnet usikkerheten i situasjonen.

– Vi satte salget på pause fordi det var mye usikkerhet rundt dette, og vi er alle sterkt følelsesmessig berørt av krigen i Ukraina, sier Glorvigen videre.

Vil følge norske myndigheters sanksjonsliste

Til VG opplyser kommunikasjonsrådgiver Lina Carsen i Widerøe at også de snur i saken.

– I lys av gårsdagens møte mellom flere næringslivsaktører, Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet har Widerøe’s Flyveselskap bestemt å gjeninnføre Freia-produkter om bord, skriver hun i en SMS.

Den siste tiden har en rekke selskaper besluttet å boikotte Freia som følge av at morselskapet Mondelez står på Ukrainas svarteliste over selskaper som fortsatt har virksomhet i Russland.

Kommunikasjonsrådgiver Carsen presiserer overfor VG at selskapet vil følge norske myndigheters sanksjonsliste.

SAS og Strawberry fortsetter boikotten

Flyselskapet SAS gjør ikke som konkurrentene Norwegian og Widerøe. De velger å stå fast på sin Freia-boikott.

Det skriver E24.

– SAS står fast ved at vi er lojale mot den offisielle listen fra Ukrainas myndigheter. Ved en grundig gjennomgang så vi at Mondelez var navngitt, og at vi hadde deres produkter Marabou og Freia om bord. Så for oss handler det om Mondelez som eier og deres rolle i Russland, noe Ukrainas liste synliggjør, ikke enkeltproduktene eller Freia som sådan, sier kommunikasjonssjef Tonje Sund i SAS.