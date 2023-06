NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, torsdag 15. juni.

Warholm med comeback i Bislett Games

Årets utgave av Bislett Games går av stabelen i Oslo i kveld. En rekke norske og utenlandske stjerner stiller til start på stevnet, som starter klokka 17.20. Klokka 21.05 er det er det klart for 5000 meter med Henrik Ingebrigtsen. Klokka 21.39 er det klart for 400 meter hekk, der Karsten Warholm deltar. Klokka 21.50 stiller Jakob og Filip Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås og Timothy Cheruiyot til start på 1500 meter.

Hovland i US Open

Golfturneringen US Open starter i dag i Los Angeles. Dette er årets tredje majorturnering for menn, og Viktor Hovland slår ut klokka 17.24 norsk tid.

Møte i presidentskapet, Freia på dagsordenen

Stortingets presidentskap møtes i dag, blant annet for å diskutere hvorvidt Stortinget skal slutte seg til boikotten av produkter fra Mondelez/Freia. En rekke selskaper har den siste tiden besluttet å boikotte Freia som følge av at morselskapet Mondelez står på Ukrainas svarteliste over selskaper som fortsatt har virksomhet i Russland.

Kongeparet og statsråder besøker Danmark

Kong Harald og Dronning Sonja, samt utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er i Danmark på offisielt besøk. Delegasjonen skal først besøke København og Aarhus. Besøket avsluttes i morgen.

Nato-landenes forsvarsministere møtes i Brussel

Nato avholder i dag et forsvarsministermøte i alliansens hovedkvarter i Brussel. Møtet varer til i morgen, og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) er blant dem som deltar.