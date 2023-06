Høye emosjonelle krav påvirker trolig risiko for langvarig sykefravær

NTB

En gjennomgang av nordisk forskning viser at høye emosjonelle krav ser ut til å påvirke risikoen for langvarig sykefravær og psykiske plager i arbeidslivet.

– Det er ikke slik at emosjonelle krav i seg selv gir negativ effekt på helsen, men det er graden og håndteringen av det som avgjør om det får helseeffekt, sier Sintef-forsker Mette Pettersen Buvik til Klassekampen.

Torsdag lanserer Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede, en nettside om tematikken.

I forbindelse med lanseringen har forskere ved Sintef, på oppdrag fra Unio, satt i gang et forskningsprosjekt om emosjonelle krav og emosjonell belastning i arbeidslivet. I en rapport oppsummerer de nordisk forskning på temaet. Over åtti forskningsartikler fra de siste ti årene er gjennomgått.

Funnene viser at høye emosjonelle krav ser ut til å påvirke risikoen for langtidssykefravær, utbrenthet og psykiske plager. Funnene gir også gode indikasjoner på at emosjonelle krav er en av de viktigste faktorene som forklarer den økte risikoen for sykefravær blant dem som jobber innen helse- og omsorgsyrker sammenlignet med andre yrker.

– Vårt mål er at kunnskapen skal bidra til bedre arbeidshelse og redusert langtidssykefravær. Når du reduserer langtidssykefraværet, får du også flere til å bli i jobben lengre, sier leder Ragnhild Lied i Unio.