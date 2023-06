Flertall for økonomisk støtte for at flere skal få barn

Flere er for å gi økonomisk støtte for å sikre at nordmenn får flere barn. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Nær seks av ti er for å gi økonomisk støtte og insentiver for at nordmenn skal føde flere barn, ifølge en undersøkelse fra Opinion.

25 prosent er imot, og de øvrige vet ikke, ifølge Opinions samfunnsmonitor.

Kvinner er mer positiv til å gi økonomiske insentiver enn menn, men både blant kvinner og menn er flertallet for å innføre økonomiske insentiver. De i 30-årene skiller seg ut som ekstra positive, her oppgir hele sju av ti at de er positive.

Nordmenn får færre barn enn tidligere, og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har åpnet for tiltak som å slette studielånet for kvinner som får barn i studietiden, og økonomisk støtte til familier som får flere enn to barn.

Halvparten av de spurte er for å slette studielån, mens 38 prosent er mot.

57 prosent er for å gi støtte til de som får flere enn to barn. Personer bosatt i Nord-Norge er mer positive til dette tiltaket, mens folk i Oslo skiller seg ut som mer negative. I Oslo er nesten like mange imot en slik ordning, som de som er positive.

– Det kan være flere forklaringer på dette. I dag har Oslo den laveste fruktbarheten i Norge med en samlet fruktbarhet på 1,25 barn per kvinne. Det kan da oppleves som et langt strekk til tre barn, sier Tove Botnen i Opinion.

Velgerne til KrF og Senterpartiet er mest positive til å gi økonomisk støtte for å sikre flere barnefødsler.