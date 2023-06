Ingen beklagelse fra Mehl i redegjørelse om 25. juni-angrepet

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) redegjør i Stortinget om evalueringsrapporten om politiets innsats i forbindelse med angrepet der to menn ble drept da Zaniar Matapour åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London Pub 25. juni i fjor.

Politiet og PST skal ha en plan for oppfølgingen av evalueringen etter masseskytingen i Oslo innen utgangen av juni, sa Mehl da hun redegjorde for Stortinget.

– Oppfølgingsplanen skal være klar innen utgangen av juni og første rapportering om planen skal skje 15. august. Tiltak som kan innføres umiddelbart skal skje fortløpende, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) da hun redegjorde for Stortinget onsdag formiddag.

Særlig PST fikk knallhard kritikk på flere punkter i 25. juni-utvalgets rapport torsdag. Der ble det konkludert med at angrepet muligens kunne vært forhindret dersom PST hadde opprettet en forebyggende sak mot terrorsiktede Zaniar Matapour i månedene fram mot angrepet. PST-sjef Beate Gangås beklaget på rapportframleggelsen.

– Det er et dypt alvor, både over det som skjedde 25. juni og over det som framgår av rapporten. Evalueringsutvalget peker blant annet på at angrepet muligens kunne vært forhindret. Vi skal lære, og vi skal handle på bakgrunn av det vi har lært, sa justisministeren.

Ingen beklagelse

Mehl understreket at regjeringen skal rette opp i det som gikk galt i forbindelse med 25. juni-angrepet. Men hun beklaget ikke.

– Regjeringen fordømmer handlingene 25. juni og holdningene som ligger bak. Og regjeringen tar ansvar for når det kreves. Regjeringen tar ansvar for å rette opp det som gikk galt de dagene i juni, sa justisministeren da hun redegjorde for hvordan regjeringen følger opp den knusende evalueringen av politiet og PSTs håndtering av masseskytingen.

Fra mange hold har det kommet klare forventningene til at også regjeringen må beklage at det har sviktet.

I redegjørelsen brukte Mehl også tid på å tydeliggjøre at det er de som står bak angrepet, som har ansvaret. Hun framhevet spesielt at dette er viktig.

– Det er de som står bak angrepet som bærer ansvaret for angrepet ene og alene. Det er han som tok våpen med seg i sentrum og skjøt vilt rundt seg og den eller de som var sammen med ham om det, sa hun.

Hun viste til at man i andre lignende saker har kommet så langt at saken er behandlet i rettsvesenet ett år etter hendelsen. Det har man ikke denne gangen, og det gjenstår mange spørsmål, påpekte justisministeren.

Riktig å avlyse Pride-markering

Justisministeren står fortsatt for at det var riktig å avlyse støttemarkeringen etter skytingen i Oslo i juni i fjor.

Evalueringsutvalget mente avlysningen var i strid med retten til forsamlingsfrihet.

Da hun redegjorde for Stortinget onsdag, viste Mehl til at både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og hun selv den gang støttet beslutningen om å avlyse.

– Både han og jeg stilte oss bak, og vi stiller oss fortsatt bak det. Det var et stort alvor over den dagen, med knapt med tid og flere mulige trusselaktører man ikke hadde kontroll på, sa Mehl.

– Samtidig er det viktig å gjøre vurderinger av det utvalget peker på, sa hun.

Høyre misfornøyd med svarene til Mehl – vil ta saken til kontrollkomiteen

Høyre har flere spørsmål til justisministeren om 25. juni-rapporten. Nå vil partiet ta saken til kontrollkomiteen i Stortinget.

– Høyre vil sende 25. juni-utvalgets rapport til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Det er fortsatt en del vi ikke vet og som Stortinget må få bedre svar på, sier justispolitisk talsmann Sveinung Stensland til NTB.

Han kritiserte blant annet Mehl for ikke å karakterisere svikten i informasjonshåndteringen før 25. juni for grov etterretningssvikt.

Også Miljøpartiet De Grønne tar til orde for at saken løftes inn i kontroll- og konstitusjonskomiteen, men sitter ikke selv i komiteen.