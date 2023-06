NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 14. juni

Justisministeren redegjør i Stortinget om 25. juni-rapport

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) redegjør i Stortinget om evalueringsrapporten om politiets innsats i forbindelse med terrorangrepet 25. juni i fjor. Da rapporten ble lagt fram torsdag i forrige uke ble det rettet kraftig kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

UD avholder møte om Freia-boikotten

Utenriksdepartementet har innkalt til et møte om Freia-boikotten etter at en rekke bedrifter har besluttet å boikotte Freia og deres eier Mondelez på grunn av virksomheten til Mondelez i Russland.

Federal Reserve kommer med rentebeslutning

Den amerikanske sentralbanken kommer med rentebeslutning klokka 20 norsk tid. Philip Jefferson, som sitter i styret i USAs sentralbank, sa 31. mai at det å vente med ytterligere rentehopp vil gi banken et bedre beslutningsgrunnlag.

Test av nytt nasjonalt varslingssystem for mobiler

Klokken 12 vil mobiler i hele landet pipe og vibrere, når et nytt varslingssystem for mobil skal testes. Samtidig skal Sivilforsvaret teste over 1200 sireneanlegg.

Berlusconi bisettes

Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi bisettes fra katedralen i Milano. Den tidligere statsministeren døde mandag, 86 år gammel.

Haaland tilbake på landslaget

Erling Braut Haaland ankom tirsdag ettermiddag Norge i privatfly foran landskampene mot Skottland og Kypros. Onsdag er han tilbake på treningsfeltet etter at han de siste dagene har feiret sesongens tre titler med resten av Manchester City. Den første av de to kampene spilles lørdag foran et utsolgt Ullevaal stadion.