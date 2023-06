Kirken vil be skeive om unnskyldning med en egen gudstjeneste

Preses Olav Fykse Tveit her med i arbeidsgruppen som utarbeide en egen gudstjeneste hvor Den norske kirke vil be skeive om unnskyldning for den smerte og urett som har vært utvist. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Gjennom en formell forsoningsprosess vil Den norske kirke be LHBT-miljøet i Norge om unnskyldning for all skade og smerte den har påført folk gjennom historien.