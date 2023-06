Årets høyeste temperatur målt i Hallingdal

Folk koser seg i solen på Ingierstrand Bad i Oslo mandag denne uken. Tirsdag var det over 28 grader i Oslo, og varmere skal det bli. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Det var godt og varmt over store deler av det sørlige Norge tirsdag, men aller varmest var det i Gulsvik i Flå i Hallingdal med 28,9 grader.

Den nest høyeste temperaturen ble målt i Sigdal i Buskerud der termometeret krøp opp til 28,4 grader.

Deretter følger Evenstad i Innlandet med 28,3 grader. På Blindern i Oslo var det 28,2 grader og på Nesbyen, kjent for mange temperaturrekorder gjennom tidene, ble det målt 28 grader tirsdag, opplyser Meteorologisk institutt.

Men i dag blir det trolig enda varmere i Sør-Norge. Maksimumstemperaturen i Oslo blir trolig 29 grader og det er mulighet for tropenatt, altså en natt der temperaturen ikke faller under 20 grader. Til helgen er det meldt over 30 grader flere steder i Sør-Norge.