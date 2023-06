YS før Freia-møte: – Regjeringen må komme på banen

NTB

Arbeidslivsorganisasjonene YS og Virke deltar på UDs møte om Freia-boikotten onsdag. Det samme gjør NHO, samt dagligvarekjedene Coop og Rema 1000.

Utenriksdepartementet har kalt inn til et møte om Freia-boikotten onsdag morgen. En rekke selskaper har satt salget av Freia-produkter på pause fordi morselskapet Mondelez er blitt svartelistet av Ukraina.

Blant deltakerne er arbeidslivsorganisasjonene YS og Virke. De to sendte mandag et brev til regjeringen hvor de ba om å møte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Sender statssekretær

Verken Vestre eller Huitfeldt kommer på møtet onsdag. I stedet deltar statssekretær og representanter fra embetsverket fra de to departementene, opplyser UD.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud håper det kommer noen avklaringer på morgendagens dialogmøte.

– Vi forventer at regjeringen nå kommer på banen og gir norsk næringsliv og med det norske arbeidstakere forutsigbarhet rundt hvordan man skal forholde seg til den aktuelle listen, men også lignende problemstillinger i fremtiden. Vi ser fram mot møtet og er glad for at UD på kort varsel kalte partene inn, sier Skjæggerud til NTB.

Ønsker hjelp og veiledning

Også NHO ba mandag om et møte med regjeringen for å få avklaringer rundt boikotten. De kaller situasjonen som har oppstått for svært krevende, fordi den kan ramme norske arbeidsplasser.

– NHO og våre medlemsbedrifter er opptatt av å følge sanksjonsregelverket fullt og helt, skriver områdedirektør kommunikasjon Nina Kraugerud Ertzaas i NHO til NTB.

Hun sier at NHO ønsker hjelp og veiledning på hvordan deres medlemmer skal forholde seg til de ulike svartelistene.

Fra NHO deltar Idar Kreutzer, sammen med administrerende direktør Peter Brubakk i NHO Mat og Drikke og bransjedirektør Linda Vist i NHO Service og Handel.

Kraugerud Ertzaas understreker at Freia ikke selv har noen aktivitet i landet, og at en boikott kan få vesentlig større konsekvenser for Freia enn for Mondelez.

– Vi har stor forståelse for at Freias ansatte i Norge er bekymret for arbeidsplassene og bedriften sin, sier hun.

Vil ha et forpliktende samarbeid

Virke-direktør Stian Sigurdsen etterlyser på sin side et sterkere samarbeid med myndighetene.

– Det må etableres et forpliktende samarbeid mellom myndighetene og oss som parter, slik at vi er fortløpende oppdatert på ulike problemstillinger som treffer våre medlemmer, sier Sigurdsen.

– Vi forventer at myndighetene fremover gir oss all relevant informasjon til rett tid slik at våre medlemmer kan ta de riktige beslutningene, legger han til.

Dagligvaregiganten Coop og Mondelez ba i helgen om et møte med regjeringen. Også dagligvarekjedene Coop og Rema 1000 bekrefter at de kommer til å være til stede.

Mondelez: Ser fram til møtet

På spørsmål fra NTB om hvorvidt de kommer til å delta på morgendagens møte, svarer Mondelez via sitt pressekontor:

– Vi ser fram til morgendagens møte i Utenriksdepartementet og håper på gode avklaringer der.