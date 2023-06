Flere matbutikker dropper Freia-boikott

NTB

Flere dagligvarekjeder velger å ikke boikotte Freia – enn så lenge. Samtidig har flere selskaper gjort det motsatte, og UD har innkalt til møte om situasjonen.

Norgesgruppen, Norges største dagligvareaktør, er blant de som ikke vil boikotte Freia nå. Det samme gjelder Reitan Retail, som omfatter Rema 1000, Narvesen og 7 Eleven. Heller ikke dagligvareleverandøren Oda eller Coop Norge boikotter Freias produkter.

Hovedårsaken er at verken Freia eller morselskapet Mondelez står på sanksjonslisten til EU.

Coop Norge mener at saken handler om langt mer enn kun én enkelt leverandør.

– En eventuell boikott vil få store konsekvenser på flere områder, og vi ser det derfor som vårt ansvar å utrede grundig før vi tar eventuelle beslutninger som vil treffe mange, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop Norge til NTB og Dagens Næringsliv.

Utenriksdepartementet opplyste tirsdag at de holder et møte om situasjonen klokka 9 onsdag.

Flere har boikottet

Taxfree-selskapet Travel Retail Norway og iskremprodusenten Hennig-Olsen har også besluttet å fortsette samarbeidet med Freia inntil videre.

SAS, Norwegian, Norges Fotballforbund, Toppfotball Kvinne, det svenske togselskapet SJ, hotellkjeden Classic Norway Hotels, Den Norske Turistforening, Hurtigruten, Elkjøp, Strawberry har de siste dagene kunngjort at de boikotter Freia.

Årsaken er at Mondelez, som eier Freia, ikke har stanset sin virksomhet i Russland.

Har dialog med Mondelez

Tine har Mondelez som kunde og opplyser til Nationen at de er i dialog med selskapet. Melkesamvirket leverer nemlig en mindre mengde melkepulver til Mondelez i Norge og fløte til Mondelez i Tyskland.

Tine skal følge opp saken med Mondelez og kommer til å bruke tid på å gjøre en vurdering, opplyser kommunikasjonssjef Sindre Ånonsen i Tine.

Ånonsen presiserer at ikke noe av det Tine leverer til Mondelez, blir brukt i Russland-produksjonen eller produkter som går til Russland.

– Bidrar til å opprettholde Russlands krigsevne

Oljefondet har investert 59,6 milliarder kroner i selskaper som er svartelistet av Ukrainas antikorrupsjonsmyndighet, blant andre Procter amp; Gamble og Mondelez. Nå krever Miljøpartiet De Grønne at oljefondet trekker seg ut av selskapene.

– Norge, gjennom oljefondet, tjener penger på investeringer i bedrifter som bidrar til å opprettholde Russlands krigsevne, sier næringspolitisk talsperson Rasmus Hansson i MDG til NTB.

Hansson sier at det er tragisk at Freias ansatte i Norge blir rammet av at eierselskapet Mondelez fortsetter sin virksomhet Russland, men at det er enda verre for ukrainske krigsofre.

Oljefondet selger seg ikke ut av svartelistede selskaper

Oljefondet har per nå ingen planer om å selge aksjer tilknyttet selskaper på Ukrainas svarteliste, opplyser kommunikasjonssjef Line Aaltvedt i Norges Bank til TV 2.

– Vi følger selvsagt med på situasjonen, men har per nå ingen planer om nedsalg. Vi følger med på alle sanksjonslister som er relevante for våre selskaper, sier hun.

Oljefondet har et eierskap på litt over 1 prosent i Mondelez, til en verdi av over ni milliarder kroner.

– Dette er en kompleks situasjon, og utgangspunktet vårt er at vi mener selskapenes styrer er best posisjonert til å vurdere hva som er riktig å gjøre i hvert enkelt tilfelle, sier Aaltvedt.