Aktor i gruppevoldtektssaken bekrefter anke av frifinnelse av 26-åring

NTB

Aktor Benedicte Hordnes anker frifinnelsen av en 26 år gammel mann som ble frifunnet i gruppevoldtektssaken i Bergen.

– Vi kommer til å anke frifinnelsen, skriver statsadvokat Benedicte Hordnes til NRK.

Mannen var tiltalt for gruppevoldtekt av en kvinne i 20-årene. Hordnes varslet tidligere mandag at de trolig ville anke.

Under rettssaken la aktor ned påstand om fem års fengsel for den 26 år gamle mannen. To andre menn ble dømt til fengsel for å ha deltatt i gruppevoldtekten. De to mennene anket sine dommer på stedet.

– Det er fordi vi mener at vilkårene for domfellelse også er til stede for ham, sier Hordnes til Bergens Tidende.

26-åringens forsvarer sier det er synd at saken blir anket.

– Jeg mener det var en god og riktig dom. Den var enstemmig. Han hadde håpet å få avsluttet saken, sier hans forsvarer, advokat Erik Johan Mjelde, til BT.