Nå kommer feriepengene – dette er ekspertenes råd

Feriepengene kommer inn på kontoene for mange i disse dager, men med økte utgifter og lav kronekurs vil de fort få bein å gå på i utlandet. Illustrasjon: Colourbox.com

Forbrukerøkonomene sier det kan være gode grunner til å avlyse utenlandsferien, selv med feriepenger i lomma.

Mange får i disse dager utbetalt svært etterlengtede feriepenger. Feriepengene utbetales vanligvis siste vanlige lønningsdag før ferien. Etter et år med stor prisvekst, høye renter, en inflasjon som bare stiger og stiger, mens den norske krona synker som en stein sammenlignet med andre valutaer, som euro, dollar og pund.

Pernille Lemming, leder for Røde Kors omsorg, sier til NRK at det er flere enn noen gang som ikke har råd til å betale for ferie i år.

– Det er for mange familier helt nytt å ha denne utfordringen, at de ikke klarer å betale regningene. Og da er det ferien, eller de hyggelige feriedagene, som må utgå.

Risikerer at pengene forsvinner

ABC Nyheter har hørt med forbrukerøkonomene Derya Incedursun i Nordea og Thea Olsen i Danske Bank om hvordan man bør forvalte feriepengene før de brenner opp i lomma.

– Hva er det første man bør gjøre når feriepengene kommer på konto?

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea.

– Det kan være lurt å planlegge hvordan du skal disponere feriepengene. Uten en plan risikerer du at pengene forsvinner uten at du får noe ut av dem, sier Incedursun.

– Første prioritet bør være å nedbetale lån med høy rente, eksempelvis kredittkortgjeld eller forbrukslån, dersom man har det. I tillegg ville jeg forsøkt å sette noe av pengene på bufferkonto og eventuelt til sparing dersom det er rom til det, svarer Olsen.

– Å ha en buffer kan hjelpe deg med å unngå å ta opp unødvendig gjeld i tilfelle nødsituasjoner. Med varslede renteøkninger og usikkerhet rundt prisveksten mot høsten, er det viktig å være forberedt med ekstra sparepenger som kan dekke uforutsette utgifter, utdyper Incedursun.

Se video fra arkivet: Bruk ferien til å legge om vanene dine

– Bruk ferien til å legge om vanene dine

Ha en buffer

Hva bør man gjøre for at feriepengene skal vare lengst mulig?

Thea Olsen er forbrukerøkonom i Danske Bank.

– Lag en plan for hvordan du skal bruke feriepengene. Er det til nedbetaling av forbrukslån eller kredittkortgjeld, så ville jeg betalt dette umiddelbart. Alternativt, dersom alt lån med høy rente er betalt, ville jeg satt en andel av feriepengene på bufferkonto. Det som er til overs kan du sette til sparing eller til kos og hygge i ferien, sier Olsen og utdyper:

– For pengene som skal benyttes til sparing eller kos og hygge, ville jeg hatt en liten plan for hvordan og når pengene skal benyttes eller spares. På den måten sprer du pengene utover i tiden fremover.

– Mange har strukket økonomien langt for å oppfylle boligdrømmen sin. Dette kan være en god anledning til å redusere gjeldsgraden på boliglånet. Da vil du være bedre rustet til å håndtere fremtidige renteøkninger, bemerker Incedursun.

Hun sier at dersom det er rom i økonomien, kan det også være lurt å investere feriepengene.

– Dette kan hjelpe deg med å bygge opp en buffer for fremtiden. Du kan for eksempel spare i fond eller i Boligsparing for ungdom (BSU) hvis du ikke har kommet inn på boligmarkedet ennå.

– Hvis økonomien tillater det, er det absolutt greit å unne seg litt kos.

Vurder å dropp utenlandsferien

Mange med stram økonomi har ikke hatt anledning til å bestille sommerferien før feriepengene kommer. Forbrukerøkonomene mener man bør vurdere om dette er året man dropper utenlandsferien.

– Det enkle svaret her er; ja! Dersom du i utgangspunktet har stram økonomi, bør du ikke bruke pengene dine på en dyr ferie, sier Olsen.

– Det avhenger av hvor stram økonomien er og hvilke prioriteringer man har, svarer Incedursun.

– Hvis man sliter med å dekke løpende utgifter eller betale gjeld, kan det være fornuftig å utsette utenlandsferien til man har en mer stabil privatøkonomi, anbefaler hun.

Kan vurdere å avbestille ferie

– Mange har allerede bestilt utenlandsferie, men ikke tatt høyde for svekkelsen av kronen. Hvor høy terskel bør man ha for å avlyse en ferie, som kanskje allerede det er investert en del penger i?

– Her tenker jeg hver og en må gjøre vurderinger basert på sin økonomiske situasjon og ikke minst undersøke hva forsikringene dine dekker ved en avbestilling, sier Olsen.

Også Incedursun mener man bør vurdere den totale økonomiske belastningen.

– Sjekk kostnadene ved å avbestille ferien sammenlignet med å gjennomføre den til tross for en svekket krone. Ta kontakt med reiseselskapet, hotellet eller andre involverte parter for å få informasjon om avbestillingsgebyrer og eventuelle refusjoner du kan få, sier hun.

– Regn ut omtrent hvor mye ekstra utgifter den svekkede kronen vil påføre deg og om det kan påvirke din privatøkonomi i en slik grad at du ikke klarer å betale for andre nødvendige utgifter.

– Vurder alternativer som kan gjøre ferien billigere. Dette kan være å endre aktiviteter, undersøke om det finnes gratis aktiviteter eller attraksjoner, bruke kollektivtransport i stedet for taxi, eller spise på rimeligere steder. Med andre ord, gjør en grundig research og planlegg godt før du reiser.

Ferielunsjen blir 200 kroner dyrere

Olsen trekker frem følgende regnestykke å ha i bakhodet:

– For hver 100 euro du bruker, så koster det deg nesten 200 kroner mer nå enn det gjorde for ett år siden, sier hun og trekker frem et eksempel:

– Dersom du og familien er ute og spiser lunsj i Hellas og du må betale 100 euro for den, koster det nå 1200 kroner for lunsjen. Betalte du 100 euro for den samme lunsjen i fjor, betalte du 1000 kroner. Altså, en forskjell på ca 200 kroner.

– Finnes det noen økonomiske lyspunkter i sikte?



– For de aller fleste vil dette gå fint økonomisk. Men det er ikke noe tvil om at de aller fleste også må minimere forbruket og tilpasse seg en ny økonomisk hverdag med dårligere råd enn tidligere år, sier Olsen.

– Det er lys i enden av tunnelen, men vi må være forberedt på at det kan være økonomisk utfordrende en stund til før situasjonen bedrer seg, sier Incedursun.