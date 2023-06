Dagligvarebutikkene vil ikke boikotte Freia nå

Norgesgruppen, Norges største dagligvareaktør, og Reitan Retail, som omfatter Rema 1000-butikkene, kommer ikke til å boikotte Freia nå, men følger saken tett videre.

Til E24 forteller kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen at konsernet har gjort nøye vurderinger av sine rolle.

– Vi ser nå at det for oss er viktig å forholde seg til EUs gjeldende sanksjonsliste. På bakgrunn av det er det ikke aktuelt på nåværende tidspunkt å boikotte Freia, sier hun.

– På nåværende tidspunkt er det ikke riktig og aktuelt å boikotte. Vi vil følge saken tett videre, sier Søyland videre.

Norgesgruppen eier butikkjeder som Kiwi, Meny og Joker.

Ingen Freia-boikott hos Coop inntil videre

Coop Norge har også besluttet at det ikke blir noen boikott av Freia nå, blant annet fordi en boikott vil få store konsekvenser på flere områder.

– Denne saken langt større enn å handle om en enkelt leverandør. En eventuell boikott vil få store konsekvenser på flere områder, og vi ser det derfor som vårt ansvar å utrede grundig før vi tar eventuelle beslutninger som vil treffe mange, opplyser kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i en epost til Dagens Næringsliv.

Han understreker at det er viktig for konsernet å forholde seg til EUs vedtatte sanksjoner mot Russland.

– Denne saken ligger slik vi tolker den, utenfor dette, og vi har derfor bedt myndighetene om tydelige signaler og retningslinjer i denne spesifikke saken. Myndighetene har gjennom mediene signalisert at de ønsker en dialog i løpet av uken, og vi ser fram til å få noen tydelige og prinsipielle avklaringer slik at vi kan ta gode og veloverveide valg i en svært krevende sak, sier han.

Rema følger Norgesgruppen

Reitan Retail, som omfatter Rema 1000-butikkene, kommer heller ikke til å boikotte Freias produkter nå.

Årsaken er at verken Freia eller Mondelez står på sanksjonslisten fra EU, og Reitan følger myndighetenes sanksjonslister, opplyser selskapet til NRK.

Dagligvareleverandøren Oda har også besluttet å ikke boikotte Mondelez og Freia-produkter på nåværende tidspunkt.

– Denne diskusjonen har vært vanskelig, men viktig å ta. Det er ingen tvil om at både selskaper og forbrukere har mulighet til å spille en unik rolle når det kommer til å uttrykke motstand mot Russlands handlinger. Vi har kommet fram til at i denne situasjonen er det ikke riktig av oss å boikotte Freia, da Mondelez ikke er en del av EUs sanksjonsliste, sier norgessjef Tor Erik Aag i Oda i en pressemelding.

Heller ingen Freia-boikott hos taxfree-gigant

Taxfree-selskapet Travel Retail Norway opplyser at de ikke har planer om å boikotte Freia.

Det opplyser viseadministrerende direktør Haakon Dagestad i Travel Retail Norway (TRN) til Flysmart24 og Kampanje.

– Vi beholder leverandørene gitt det vi vet i dag. Det betyr at det ikke blir noen salgs-stans av Freias produkter hos oss nå, sier Dagestad til Flysmart24.

Dagestad forteller at TRN har hatt tett kontakt med Freias eierselskap Mondelez. Det er blant annet informasjon fra denne kontakten som har gjort at TRN avstår fra boikott.

Freia er en av de store leverandørene av sjokolade og søtsaker til taxfreebutikkene på flyplassene i Norge.

Boikott

Stadig flere selskaper stopper salget av Freia-produkter fordi morselskapet Mondelez er blitt svartelistet av Ukraina. Bakgrunnen for det er at Mondelez fortsatt driver virksomhet i Russland.

Bunnpris-eier Christian Lykke gjorde det mandag klart at det er uaktuelt for kjeden å gå for boikott. Til E24 opplyste han at salget av Freia-produkter har økt de siste dagene.

Coop Norge, som er en av de andre storaktørene i ikke tatt stilling til boikott, men har imidlertid bedt om et snarlig møte med næringsministeren for avklaringer.

Hurtigruten, Norwegian, SAS og Elkjøp er selskapene som boikotter Freia.