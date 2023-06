NRK tar selvkritikk etter Debatten-program

NTB

– Denne opptreden gikk ikke slik vi hadde sett at den gjorde.

NRKs sportsredaktør erkjenner at sportskommentator Jan Petter Saltvedts opptreden i Debatten mot daværende idrettspresident Berit Kjøll var uheldig.

– Denne opptreden gikk ikke slik vi hadde sett at den gjorde. Den bidro til å så tvil om kommentatorens nøytralitet og dekningen av presidentkampen, sier sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt i NRK under tirsdagens møte i Kringkastingsrådet, ifølge Medier24.

Det var 4. mai at Kjøll og Saltvedt møttes til det som etter hvert ble en opphetet debatt på Debatten på NRK, i opptakten til valget av ny idrettspresident, som Kjøll til slutt tapte.

Seansen ble klaget inn til Kringkastingsrådet.

Rådsmedlem Harald Furre påpeker at kommentator Saltvedt i programmet gikk fra rollen som kommentator til debattant.

– Det var en rolleendring som ikke tjente NRK, sier Furre.

Under rådsmøtet tirsdag kom det fra flere medlemmer også kritikk mot programleder Fredrik Solvangs håndtering av debatten mellom Kjøll og NRK-kommentatoren. De mente blant annet at programlederen i for stor grad trakk seg ut på sidelinjen i seansen, framfor å styre duellen.