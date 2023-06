Arne Bård Dalhaug ny president i Norges Forsvarsforening

NTB

Den pensjonerte generalløytnanten Arne Bård Dalhaug er ny president i Norges Forsvarsforening. Han ble nylig valgt inn i ledelsen i Idrettsforbundet.

Valget i Forsvarsforeningen fant sted søndag.

– Det første steget som haster mest, er at man fra politisk hold jobber for mest mulig forventet økning på forsvarsbudsjettet for 2024, sett opp mot Forsvarskommisjonens rapport og forsvarssjefens fagmilitære råd, sier Dalhaug til Forsvarets forum.

Han overtar etter Lars Myraune.

Dalhaug har blant annet vært sjef for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet, øverstkommanderende for Natos Defense College i Roma og sjef for Forsvarsstaben. Fra 2016 til 2019 var han øverstkommanderende for OSSEs observatørkorps i Luhansk i Ukraina, skriver Forsvarets forum.

Norges forsvarsforenings mål er «å bidra til at Norges trygghet, frihet, demokrati, uavhengighet og fred ivaretas på en forsvarlig måte gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og en god sivil beredskap».

På idrettstinget i starten av juni ble Dalhaug valgt til 1. visepresident da Zaineb Al-Samarai ble ny idrettspresident.