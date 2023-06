Naf støtter inndragning av kjøretøy ved råkjøring

Har du en fet og rask bil, kan det hende den blir inndratt til fordel for statskassen om eieren kjører for fort. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Norges Automobil-Forbund (Naf) støtter forslaget fra Utrykningspolitiet (UP) om å beslaglegge kjøretøyene til ekstreme råkjørere.

Advokat Vigdis Svennungsen fra Naf påpeker at politiet har hjemmel i straffeloven til å gjennomføre inndragning av kjøretøy i Norge. Tidligere har slike tiltak primært blitt benyttet i tilfeller av ruskjøring på grunn av gjentakelsesfare. Likevel finnes det dommer fra både Høyesterett og lagmannsretten hvor kjøretøy er blitt inndratt på grunn av fartsovertredelser.

– Ved hasardiøs kjøring er dette noe vi kan støtte av hensyn til trafikksikkerhet, sier Naf-advokaten til Dagsavisen.

Fredag kveld sperret biler uten skilter E18 mellom Lier og Drammen i forbindelse med organisert kappkjøring. Politiet målte en bil til 205 kilometer i timen. Mange tilskuere hadde samlet seg på en bru over motorveien for å følge kappløpet, ifølge VG.

I Danmark strammet Folketinget for to år siden inn på såkalt vanvidskørsel i ferdsels- og straffeloven. Politiet har nå mulighet til å beslaglegge og auksjonere bort kjøretøy som blir brukt til å kjøre ekstremt fort. Ifølge det danske justisdepartementet ble nesten 2 000 kjøretøyer beslaglagt i løpet av de to årene som har gått siden innstrammingene i lovverket ble vedtatt.

