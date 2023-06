Økning i antall besøkende på sentrene mot incest og seksuelle overgrep

NTB

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO/Nok.-sentrene) skriver i en pressemelding at de i fjor opplevde en økning i antall besøkende. 3.474 besøkende er en økning fra både 2020 og 2021, og på samme nivå som før pandemien.

Tilbudet som gis ved sentrene er svært viktig for befolkningen, sier Tove Bruusgaard, som er avdelingsdirektør i Bufdir. Hun sier dette blir særlig tydelig når man vet at svært mange utsettes for voldtekt eller andre seksuelle overgrep i løpet av livet, slik omfangsundersøkelsen fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) i år viser.

– Undersøkelsen viste at omfanget av personer som oppgir å ha vært utsatt for voldtekt særlig har økt i aldersgruppen 18–29 år, siden forrige undersøkelse i 2014. Dette kan være en av årsakene til at sentrene har flere yngre brukere nå enn før, mener Bruusgaard.

Tallene for fjoråret viser at 85 prosent av brukerne som oppsøkte senteret var selv utsatt for seksuelle overgrep, mens 20 prosent oppsøkte senteret som pårørende. 5 prosent besøkte senteret både som pårørende og utsatt. I meldingen heter det også at en høy andel av brukerne var nye brukere, henholdsvis 52 prosent av de som hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep og 67 prosent av de pårørende.

Gjennomsnittsalderen til de kvinnelige brukerne som var utsatt for seksuelle overgrep, var 33 år, og 39 år for de mannlige brukerne.

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er et lavterskeltilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Sentrene gir råd, veiledning og bistand til brukerne, uten krav til henvisning.