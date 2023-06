Bunnpris merker økning i salget av Freia-produkter

NTB

Matvarekjeden Bunnpris slår fast at det er uaktuelt å boikotte Freias produkter. Salget har økt de siste dagene, sier eier.

– Vi har ikke tenkt å boikotte Freia, deres eier Mondelez eller andre leverandører som på en eller annen måte har noe med Russland å gjøre, sier Bunnpris-eier Christian Lykke til E24.

Stadig flere selskaper stopper salget av Freia-produkter fordi morselskapet Mondelez er blitt svartelistet av Ukraina. Bakgrunnen for det er at Mondelez fortsatt driver virksomhet i Russland. Rema 1000, Norgesgruppen og Coop Norge har sagt at de er usikre på hva de skal gjøre.

Men boikott er ikke løsningen, mener Lykke.

– Skal man ta denne logikken helt ut, og ikke bare la det gå ut over én leverandør som et symbol, så må man slutte å kjøpe all mat som kommer fra landjorden også, sier han og viser til at for eksempel gjødselgiganten Yara fortsatt importerer ingredienser fra Russland.

Han mener det er lett å boikotte Freia for ingen trenger produktene deres for å overleve.

Salget av Mondelez-produkter hos Bunnpris økte med nær 15 prosent fra onsdag til lørdag i forrige uke sammenlignet med samme periode i fjor, forteller Lykke.