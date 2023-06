UP varsler kontrolluke: Disse skal tas

UP varsler ny kontrolluke. Fra onsdag er det klart for Aksjon rus.

Nå er det klart for Aksjon rus.

Ruskjøring er et betydelig problem på norske veier. Det blir anslått at 140.000 kjører bil i ruspåvirket tilstand – hver dag.

Så langt i år har antallet bilførere anmeldt for promillekjøring steget med 7 prosent sammenliknet med fjoråret. Det er en økning på hele 23 prosent siden 2021. Denne uken intensiverer politiet ruskontrollene sine i forbindelse med «Aksjon rus».

Onsdag 14. juni starter aksjonsuken i en rekke europeiske land – også i Norge.

– Vår oppgave er å bidra til tryggere veier for alle som ferdes i trafikken. Er du ruset, er du en farlig sjåfør, både for deg selv og andre, sier UP-sjef Knut Smedsrud, i en pressemelding.

Usikker? Ikke kjør!

Så langt i år har 4.993 ruspåvirkede førere blitt anmeldt av politiet. I fjor var tallet 4.683. I 2021 ble 4.042 tatt.

– Vi ser alvorlig på utviklingen. Politiets hensikt med å gjennomføre ruskontroller er å forebygge alvorlige ulykker i trafikken. Å kjøre i ruspåvirket tilstand er risikofylt og en av tre hovedårsaker til at alvorlige trafikkulykker med omkomne og hardt skadde oppstår. Alle har et ansvar for å bidra til trygge veier, derfor anbefaler vi alle om å kjøre rusfri, understreker Smedsrud og legger til:

– Hvis du er usikker på om du har promille eller ikke dagen derpå, er det sikkert at du ikke skal kjøre.

– Tikkende bomber

Han får støtte av fungerende generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til, Eli Marie Stavlund, som samarbeider med Utrykningspolitiet om ruskontroll-aksjonen.

– Ruspåvirkede bilførere er tikkende bomber i trafikken. Når vi er påvirket av alkohol blir vi mer risikovillige og impulsive, samtidig som vi blir dårligere til å vurdere konsekvenser – og får dårligere reaksjon og observasjonsevne. Det kan være en dødelig kombinasjon, sier Stavlund.

Risikoen øker 68 ganger

I fjor omkom 116 mennesker i trafikkulykker – det var en økning på 50 prosent sammenliknet med året før.

– Promille øker risikoen for å bli innblandet i en ulykke med 68 ganger sammenliknet med å være edru – og i hver fjerde dødsulykke på norske veier er rus involvert. Vi har ingen å miste, avslutter Stavlund.

