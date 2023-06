Muligheter for årets første tropenatt i store deler av Sør-Norge

Denne uka kan det bli tropenatt over store deler av Sør-Norge. Illustrasjonsfoto: Trond Reidar Teigen / NTB

NTB

Det er varmt i Sør-Norge i disse dager, og nå skal det bli enda varmere. De neste dagene kan årets første tropenatt komme i Sør-Norge, ifølge meteorologene.

– Mange vil nok merke at temperaturene ikke går ned på kveldstid, slik man ofte er vant til. Det vil bli varmt nå fremover. Og de varme luftmassene forsvinner jo ikke ut på havet om natta, så nattetemperaturene vil også øke de neste dagene, sier vakthavende meteorolog Eirin Walstad Ristesund ved Meteorologisk institutt til NTB.

Allerede natt til tirsdag kan det være muligheter for årets første tropenatt, som altså betyr at temperaturene ikke går under 20 grader i løpet av natta.

– Det vil bli det jeg vil kalle ubehagelige høye nattetemperaturer, sier hun.

I store deler av Sør-Norge vil temperaturene stige fremover. Fra Arendal i sør til Vinstra i nord vil det være muligheter for at gradestokken viser over 30 grader på dagtid, sier Ristesund.

– Det vil holde seg høyt utover uka, særlig torsdag, og kanskje også inn mot helgen, sier Ristesund.

Hun minner om at det slettes ikke er alle som jubler for de høye temperaturene og viser blant annet til den store skogbrannfaren som preger Sør-Norge for tiden. Vegetasjon kan svært lett antennes, og veldig store områder kan bli berørt, ifølge farevarselet.