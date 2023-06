Widerøe fjerner Freia-produkter

NTB

Flyselskapet Widerøe er siste selskap i rekken som fjerner Freia-produkter fra sine flyvninger, skriver VG.

Widerøe opplyser til avisen at de fjerner produktene fra og med mandag.

De vil jobbe med å finne erstatningsprodukter for produktene som nå forsvinner, samt at de vil gjennomgå Ukrainas svarteliste for å se om de har andre produkter som befinner seg på listen.

Stadig flere selskaper stopper salget av Freia-produkter fordi morselskapet Mondelez er blitt svartelistet av Ukraina. Bakgrunnen for det er at Mondelez fortsatt driver virksomhet i Russland.

Mondelez Norge uttalte i helgen at de ønsker dialog med regjeringen og at de vil sende et brev til de relevante departementene.