Eyvind Hellstrøm lanserer hundemat

Sammen med bokseren sin Bob, har TV-kokken nå utviklet en kraftsaus til tørrfôret. – Hunder fortjener å ha et godt liv.

Hunden Bob er Eyvind Hellstrøms syvende bokser. Han forteller at alle har vært forholdsvis bortskjemte i matveien, og at de alltid har fått hjemmelaget kraftsaus tilsatt tørrforet han har gitt hundene sine.

– Hunder fortjener å ha et godt liv, og da må maten som serveres i skåla være bra, sier Hellstrøm som denne uken lanserer Jomjom kraftsaus som skal blandes med hundens tørrfôr.

Skal ikke ha for mye menneskemat

Hellstrøm sier i en pressemelding at han alltid har tatt utgangspunkt i det han lager på kjøkkenet og tilpasset til litt til hundene sine.

Men han understreker at man skal være forsiktig med å gi hundene for mye menneskemat. Blant annet skal ikke hunder ha salt og løk, noe det er mye av i mat laget for mennesker.

Han understreker at det er forskjell på hva hunderaser tåler, men at vi uansett bør gi hunder for tørrfor hver dag.

– At tørrfôr kan bli kjedelig for våre firbente bestevenner, som jo alle vet har bedre lukte- og smaksanser enn oss mennesker, er lett å forstå. Det som likevel er viktig å huske på er at skikkelig tørrfôr av god kvalitet er satt sammen med alle de ingrediensene som hundene våre trenger. Derfor er det viktig at de ikke får pizzaskalker, leverpostei eller servelat på bekostning av tørrfor. Nettopp derfor er Jomjom kraftsaus til hund en glimrende løsning!

Hedrer bonden

For kokker har alltid en god kraft vært viktig for smakens skyld i, all matlaging. Hellstrøms nye hundesauser for tørrfôr er 100% naturlig og laget i Norge på norske råvarer.

– Jomjom er laget på norske kjøttfulle kraftbein og satt i et produksjonssystem som faktisk gir bedre næring enn den kraften jeg lager hjemme, hevder den tidligere stjernekokken, med to stjerner i Michelin.

Det meste av hundefôret på det norske markedet er produsert av store internasjonale giganter som PepsiCo, Nestlé og Mars og importert fra utlandet.

– Det er mye vi ikke har forutsetninger for å produsere i Norge, men akkurat hundemat har vi gode, om ikke bedre, forutsetninger for å lage i Norge. All honnør til den norske bonden og dyra hans for at vi nå kan komme på banen med et restprodukt av menneskemat som jeg håper vil gi sunnere, bedre, mer velsmakende og mer bærekraftig mat for norske hunder fremover!

