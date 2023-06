NTB

Dette er blant de ventede hendelsene mandag 12. juni.

Nordiske Michelin-stjerner deles ut i Åbo i Finland

Den nordiske listen for Michelinguiden, som vurderer og gir stjerner til restauranter blir publisert. Seremonien starter klokken 17 norsk tid.

Stoltenberg møter Biden

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg møter USAs president Joe Biden i Det hvite hus i dag. Besøket i Washington fortsetter i morgen. Da skal Stoltenberg møte USAs utenriksminister Antony Blinken og medlemmer av Senatets Nato-observatørgruppe.

Russland markerer selvstendighetsdagen

President Vladimir Putin deler ut æresbevisninger under en seremoni i Kreml i forbindelse med at landet markerer Russland-dagen, årsdagen for Russlands erklæring som selvstendig stat etter oppløsningen av Sovjetunionen.

Største flyvåpenøvelse siden 1949

Luftforsvarsøvelsen Nato Air Defender 2023 starter i Tyskland dag. Det er den største flyvåpenøvelsen i Europa siden 1949. Den omfatter rundt 10.000 soldater og 250 luftfartøy fra 25 land. Øvelsen varer til 23. juni.