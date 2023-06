NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 12. juni.

Brannen i Oslo sentrum ikke slokket

Slokkearbeidet pågår fortsatt mandag morgen, nesten tolv timer etter at det begynte å brenne på et tak en bygning i Grensen i Oslo sentrum.

Det begynte å brenne på takterrassen i en åtte etasjer høy kontorbygning i Grensen ved 18-tiden søndag. Brannmannskapene antok at brannen var under kontroll søndag kveld, men ved 23.30-tiden blusset brannen opp igjen.

– Det brenner fortsatt og vi har ikke klart å slukke brannen innenfra, slik vi prøvde. Røykdykkerne måtte gi opp og i natt har vi konsentrert oss om slokking utenfra, forteller vaktkommandør Lars Lindahl i Oslo brann- og redningsetat til NTB tidlig mandag morgen.

Flere atomvåpen i verden

Lagrene av atomvåpen vokste i fjor, i takt med økt geopolitisk spenning, ifølge en rapport fra det svenske fredsforskningsinstituttet Sipri.

Russland og USA har til sammen nesten 90 prosent av alle atomvåpen i verden. Kinas andel er liten til sammenligning, men mesteparten av økningen det siste året har skjedd i Kina, som økte sitt lager med atomstridshoder fra 350 til 410.

Minst ti døde i bussulykke

Minst ti personer er døde og elleve skadd i en bussulykke i den australske delstaten New South Wales. De øvrige 18 som var om bord, slapp uskadd fra ulykken, opplyste australsk politi i dag lokal tid.

Ulykken skjedde da bussen kjørte utfor en rampe ved en rundkjøring nær byen Greta, nordvest for Sydney. Ifølge lokale medier kom bussen fra en bryllupsfeiring. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent, men sjåføren er pågrepet og kommer til å bli siktet.

To menn knivstukket på Dælenenga i Oslo

To menn i 30- og 40-årene er innlagt på sykehus etter et slagsmål på Dælenenga i Oslo natt til mandag. Begge behandles for stikkskader, men skadene er ikke livstruende.

– Dette skjedde utendørs. Vi kjenner ikke foranledningen, men to menn har vært i et basketak og begge har stikkskader og skader fra slag og spark, forteller operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt til NTB.

Bolighus i Gjøvik beskutt – ingen skadd

Et bolighus i Hunndalen vest for Gjøvik ble natt til mandag truffet av flere skudd. Ingen er kommet til skade og den eller de som skjøt har stukket fra stedet.

– Det har vært en trusselsituasjon utenfor en privat adresse. Det er benyttet skytevåpen og avfyrt flere skudd mot en bolig. Gjerningspersonene har forlatt stedet. Slik situasjonen er nå er det ikke fare for andre personer i området, opplyser politiet.

Operasjonslederen bekrefter at ingen er pågrepet i saken. Han opplyser videre at det var folk i huset som ble beskutt, men at ingen er truffet av skuddene.