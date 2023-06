Flere skudd mot bolighus i Gjøvik beskutt – ingen skadd

NTB

Et bolighus i Hunndalen vest for Gjøvik ble natt til mandag truffet av flere skudd. Ingen er kommet til skade og de som skjøt har stukket fra stedet.

– Det har vært en trusselsituasjon utenfor en privat adresse. Det er benyttet skytevåpen og avfyrt flere skudd mot en bolig. Gjerningspersonene har forlatt stedet. Slik situasjonen er nå er det ikke fare for andre personer i området, opplyser politiet.

Operasjonslederen bekrefter at ingen er pågrepet i saken. Han opplyser videre at det var folk i huset som ble beskutt, men at ingen er truffet av skuddene.

– Vi har kontroll på stedet og situasjonen er avklart, sier operasjonsleder Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt til NTB i 2.30-tiden natt til mandag.

– Målrettet

Hendelsen skjedde i et boligstrøk i Hunndalen, som ligger tre kilometer vest for Gjøvik sentrum. Politiet fikk melding om saken klokken 00.48.

– Det var flere som meldte fra om saken samtidig, sier han.

– Har dere noen formening om hvem som står bak?

– Det kan vi ikke kommentere foreløpig, sier Løvseth.

Operasjonslederen sier til NRK at to eller flere gjerningspersoner kom til adressen og avfyrte flere skudd, og at politiet er i kontakt med vitner til hendelsen.

Det er foreløpig ikke klart hva slags relasjon det er mellom fornærmede og gjerningspersonene.

– Men det synes å ha vært målrettet. Vi jobber ut fra at det er en relasjon og at det er noe mellom partene, sier Løvseth.

Varsler pressemelding

I 6.15-tiden mandag morgen, vil ikke Løvseth kommentere hvorvidt de har pågrepet noen.

– Men vi har bra driv på etterforskning og etterretning, sier han til NTB.

Han varsler at politiet vil komme med en pressemelding mellom klokken 8 og 8.30 mandag.

Høy alvorlighetsgrad

Innsatsleder Ulf Sørumgård sier til Oppland Arbeiderblad på stedet at situasjonen er svært alvorlig.

− Det er en svært høy alvorlighetsgrad når det avfyres skudd, sier han.