Mann pågrepet for trusler mot prideparaden i Bergen

NTB

Mannen ble pågrepet lørdag, opplyser politiadvokat Laila Skeide til Bergens Tidende.

Skeide sier til avisen at de ble kjent med trusselsaken lørdag morgen, flere timer før paraden i Bergen skulle starte. Til NTB sier Skeide at truslene ble framstilt i sosiale medier.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hva de inneholdt nøyaktig, men det er viktig å få fram at det ikke er mistanke om at andre er involvert, sier politiadvokaten.

Den siktede mannen avhøres søndag.

– Etter det vil vi ta stilling til om han skal framstilles for fengsling, sier Skeide.

Rundt 30.000 mennesker deltok på lørdagens prideparade i Bergen.

1. juni ble det kjent at Bergen Pride måtte øke sikkerheten etter at det ble framsatt trusler mot en barnefestival i regi av Redd Barna under pride. Barnearrangementet ble først avlyst, men siden erstattet av et alternativt arrangement innendørs.