Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 11, juni.

Svensk minister lover å ta grep etter skyting

En 15 år gammel gutt som ble skutt i Stockholm lørdag, er død. Gutten er en av sju som er skutt i Sverige det siste døgnet. Natt til søndag ble en villa i Malmö beskutt. Ingen som var i huset ble skadd.

Sveriges justisminister Gunnar Strömmer lover at regjeringen skal ta grep for å snu utviklingen.

– Et fryktelig mørkt døgn med nye brutale skytinger. I kveld tenker jeg fremfor alt på ofrene og deres pårørende. Politiet jobber intensivt for å stille de skyldige for retten, sier han.

Nye rekorder for solenergi i mai

Til sammen ble det registrert 27 gigawattimer med solenergi som ble levert ut til strømnettet i mai. Det er ny rekord.

Mai-rekorden er drøyt 11 gigawatt (GWh) mer enn den forrige rekorden fra april i år, skriver Europower. Det ble levert hele 225 prosent mer strøm fra sol i mai, enn i samme måned i fjor.

Rekorden var ventet og vil høyst sannsynlig igjen bli slått i juni.

Mann slått bevisstløs i Tananger

Politi og ambulanse rykket ut til et hotell i Tananger i Rogaland natt til søndag etter en voldshendelse.

To personer ble behandlet på stedet av ambulansepersonell. Mannen som var bevisstløs, skal ha kommet til bevissthet igjen, men skadeomfanget er ennå uavklart.

Politiet søker etter gjerningsmannen og driver med sporsikring og avhør av vitner.

Trump sier han stiller i 2024 uansett hva

Donald Trump viste seg offentlig for første gang siden tiltalen mot ham ble kjent. Ekspresidenten sier han skal stille som presidentkandidat i 2024 uansett om han blir dømt eller ikke.

Det er ingenting som hindrer Trump fra å stille som presidentkandidat selv fra fengselscella, skriver Politico.

«Komplikasjoner» ble årets beste kortfilm

«Komplikasjoner» er tildelt Gullstolen for årets beste kortfilm av juryen under Kortfilmfestivalen i Grimstad. Regissør Ivar Aase fikk også Timeglasset-prisen, som går til beste manus.

«Komplikasjoner» handler om studenten Lotte som jobber som webcam-dominatrix og må trå inn i en helt annen rolle da en av hennes kunder, en eldre mann, får et alvorlig illebefinnende.

Gullstolen for beste internasjonale kortfilm gikk til indiske Reema Maya for filmen «Nocturnal Burger», mens prisen for beste kortdokumentar gikk til sveitsiske Matthias Joulaud og Lucien Roux for «Ramboy».