Nye rekorder for solenergi i mai

NTB

Til sammen ble det registrert 27 gigawattimer med solenergi som ble levert ut til strømnettet i mai. Det er ny rekord.

Mai-rekorden er drøyt 11 gigawatt (GWh) mer enn den forrige rekorden fra april i år, skriver Europower.

Det ble levert hele 225 prosent mer strøm fra sol i mai, enn i samme måned i fjor.

Rekorden var ventet og vil høyst sannsynlig igjen bli slått i juni.

Mai måned var også første gang noensinne at sol sto for mer enn 1 prosent av samlet kraftproduksjon i løpet av ett døgn i et norsk prisområde.

Rekorden ble satt 7. mai, da 1,11 prosent av kraftproduksjonen på Østlandet kom fra solenergi.

Tallene inkluderer ikke solenergi som i tillegg ble benyttet av eierne av anleggene, da det ikke finnes data for dette, kun for strømmen som anleggene leverer ut i strømnettet.