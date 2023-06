Flere eldre rammes av ID-tyveri

Norsk senter for informasjonssikring melder om en økning i antall eldre som rammes av ID-tyveri.

De siste årene har ID-tyverier rammet befolkningen uavhengig av alder. Nå har det snudd. I en fersk undersøkelse fra Skatteetaten og Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) er det nå flere eldre som oppgir at de har vært rammet av ID-tyveri.

– Det er bekymringsverdig at de eldre ser ut til å bli rammet i større grad enn tidligere, sier seniorrådgiver Eivind Reiner-Holm, hos NorSIS i en pressemelding.

Eldre bekymrer seg

Totalt oppgir fem prosent de over 60 år at der har vært rammet av ID-tyveri de siste to årene. I undersøkelsen kommer også frem at eldre er mer bekymret for å bli utsatt for ID-tyveri enn den yngre garde.

– At den samme aldersgruppen også er mer bekymret for å bli rammet enn de yngre, vitner om et behov for å gi dem mer kunnskap om typiske former for ID-tyveri, og hvordan de best kan beskytte seg i ulike situasjoner.

I alt er hver tredje nordmann over 60 år bekymret for å bli utsatt for ID-tyveri, viser undersøkelsen Respons Analyse har utført på vegne av de to aktørene.

Penger ut av konto, uten samtykke

Tidligere har den vanligste formen for ID-tyveri vært at noen har kjøpt en vare eller tjeneste på internett i offerets navn. Ifølge NorSIS er det nå flere som opplever at noen har overført penger direkte ut fra deres konto uten samtykke, da uavhengig av alder.

Rettshjelprosjektet ID-juristen opplyser i en pressemelding at de ikke er overrasket over utviklingen.

– Ofte er denne typen svindel et resultat av at man har fulgt det som viser seg å være falske lenker for innlogging og på den måten blitt frastjålet informasjon som personnummer, BankID engangskoder- og passord som kan misbrukes, sier Silje Noer Johansen, prosjektleder i ID-juristen.

Spiller på ofrenes tillit

– Vi ser også tilfeller der ofrene får en telefon fra noen som utgir seg for å være for eksempel banken eller andre aktører vi har tillit til, der målet er det samme, fortsetter Noer Johansen.

NorSIS opplyser at denne formen for svindel spiller på ofrenes tillit til kjente aktører, enten det skjer på Internett eller over telefonen, og er en form for sosial manipulasjon.

Behov for tiltak

NorSIS og Skatteetaten mener det er behov for flere tiltak for å sikre folks identiteter og beskytte mot ID-tyveri.

Et av tiltakene er innføring av unike identiteter i Folkeregisteret, som innebærer at alle som er registrert med et fødsels- eller d-nummer kan få merket nummeret som unikt.

Disse grepene kan du ta for å beskytte deg mot ID-tyveri: