Nå kan du selv sjekke hvor mange prikker du har på førerkortet

Ifølge politiet vil du motta et varselbrev dersom du står registrert med minst fire prikker. Brevet er en påminnelse om at du må legge om kjøreadferden for ikke å miste førerkortet.

Ikke alle vet hvor nærme de er å miste «lappen» – før de får et personlig varselbrev fra politiet. Men du kan også sjekke selv om du er i faresonen.

Får du åtte prikker i førerkortet i løpet av tre år, mister du retten til å føre motorvogn for seks måneder. Er du i tvil om hvor mange prikker du har, kan du sjekke det selv.

På politiet.no kan du følge med på om du er i risikosonen for å miste førerkortet. For å få tilgang til den nye appen må du logge deg inn via elektronisk identifisering.

Trafikkforseelser som kan gi én eller flere prikker, er:

* brudd på fartsgrensen

* kjøring mot rødt lys

* ulovlig forbikjøring

* brudd på vikeplikten

* kjøring i sperreområde

* kjøring med for liten avstand til bilen foran

* kjøring med trimmet motorsykkel eller moped

* å ikke sikre passasjerer under 15 år

* bruk av mobiltelefon

Bruker du mobil i bil: 9700 kroner i bot



Samtlige av forseelsene inkluderer også bøter. Satsene har de siste årene økt betydelig. Mobilbruk i bil koster deg i dag 9700 kroner. For fire år siden var satsen 1.700 kroner.

Kjører du 36-40 kilometer i timen for fort på veier med fartsgrense på kilometer i timen, må du ut med 15.100 kroner.

Kjører du på rødt lys, er boten på 9700 kroner.

Bryter du reglene ved skilt om innkjøring forbudt, svingforbud, påbudt kjøreretning, påbudt kjørefelt, kollektivfelt, envegskjøring eller gågate, er boten på 7800 kroner.

– Det er noe vi stadig får spørsmål om

Du kan ikke klage på at du har fått prikker.

– Veldig mange lurer på hvor mange prikker man har, og ikke minst når datoen på de eldste prikkene går ut. Det er noe vi stadig får spørsmål om, sier distriktsleder Are Medby for UP i Nord-Norge, til Nordlys.

Du kan også møte opp personlig på en politistasjon for å sjekke hvor mange prikker du har.

Vil beslaglegge biler



Norsk politi ønsker å hjemmel for å kunne beslaglegge og auksjonere bort kjøretøy som er involvert i grove fartsovetredelser.

I Danmark er om lag 2000 kjøretøyer beslaglagt i løpet av to år etter at innstrammingene i lovverket ble vedtatt. Reglene innebærer at politiet kan beslaglegge førerens kjøretøy på stedet.

Mener bøtene er høye nok



I Norge har riksadvokaten advart mot å øke bøtesatsene da de mener det vil virke forebyggende.

– Å øke sjåførenes kunnskap om eksisterende bøtenivå bør vurderes som et alternativt virkemiddel til økte bøtesatser, skrev Riksadvokaten i et høringssvar om saken i desember 2022

Samferdselsdepartementet fikk likevel gjennomslag for å øke forenklede forelegg i trafikksaker med 30 prosent.

Her kan du se alle bøtestasene for de ulike trafikkforseelsene: Lovdata og politiet.