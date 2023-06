Fetisjklubb i Oslo måtte stenge dørene etter 13 års drift

Et medlem av klubben forteller at det ikke er mulig å erstatte SLM på noen som helst måte. Illustrasjonsfoto.

Godkjenningsmangler har ført til at klubben har måtte stenge dørene.

Fetisjklubben Scandinavian Leather Men (SLM) i Oslo, som har vært et populært samlingssted, har vært stengt siden september i fjor, skriver Avisa Oslo.

Klubbmedlemmer har opplevd stengingen som et hardt slag mot miljøet, forteller Ronny Eide, som er medlem av klubben.

– Det er helt uvirkelig, forteller Eie til avisen.

Årsaken til stengingen er at Plan- og bygningsetaten, på grunnlag av et tips fra Brann- og redningsetaten, oppdaget at klubben manglet nødvendige tillatelser for å fungere som forsamlingssted.

Det som først ble sett på som enkelt papirarbeid har nå blitt et langvarig problem, og det er usikkert når klubben kan åpne dørene igjen.

Må installere trappeheis

SLM Oslo, som har eksistert siden 1976, er den eneste klubben av sitt slag i Norge. Den tilbyr et variert utvalg av BDSM-utstyr, og det er tillatt å ha sex under arrangementene. Klubben har vanligvis hatt to fester i uken.

På sine arrangementer tilbyr klubben en rekke forskjellig utstyr. Illustrasjonsfoto.

– Det er ikke mulig å erstatte SLM på noen som helst måte. Det er en veldig veldrevet klubb av alle de frivillige som er der. For oss er det vårt andre hjem. Vi går der for å møtes for en øl, prate og være sammen. Ønsker man noe mer kan man gjøre det i kjelleren, men for mange er det bare et sted for å være med andre, sier Eie.

Selv om klubben omsider fikk godkjent bruksendringen i april, står den overfor et krav om installasjon av en trappeheis for funksjonshemmede før den kan gjenåpnes – en kostbar og utfordrende oppgave, ifølge klubben.

Gjenåpningen av klubben er derfor utsatt.

Et viktig bidrag

Klubbens styre uttrykker takknemlighet for medlemmenes engasjement og ser fram til gjenåpningen.

Eiendomsinvestor Christian Ringnes, som er gårdeier av lokalet, har ikke krevd leie fra klubben under stengingen. Ringnes sier til Avisa Oslo at han setter pris på leietakerne og et mangfoldig samfunn og at klubben ikke har hatt inntekter under stengingen.

Hildegunn Løvold Ohren fra Plan- og bygningsetaten svarer på kritikken ved å bemerke at klubben er et viktig bidrag til nærmiljøet og minoritetsgrupper, men understreker at lokalene må oppgraderes for å være sikre og tilgjengelige for flest mulig.