Huitfeldt besøkte Jemen

NTB

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) besøkte fredag havnebyen Aden i Jemen, der landets internasjonalt anerkjente regjering holder hus.

Huitfeldt møtte både Jemens statsminister og utenriksminister under besøket og hadde kvelden før også et møte med landets president i Riyadh i Saudi-Arabia.

– Jemen må ikke bli en glemt krise. Langvarig væpnet konflikt har kostet ufattelig mange menneskeliv og er viktigste årsak til at to av tre jemenitter i dag lever i ekstrem fattigdom, sier Huitfeldt til NRK.

– Nå er det håp om en fredelig løsning på konflikten. Da må vi være på plass og vise støtte til regjeringens innsats for en politisk løsning og ikke minst støtte til Jemens befolkning, sier hun.

Saudi-Arabia gikk i 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen i Jemen, som etter år med kaos hadde tatt kontroll over hovedstaden Sana og store områder nord i landet.

Landet har siden gjennomført over 25.000 flyangrep mot Jemen og bidratt til det FN har omtalt som den verste humanitære krisen i vår tid.

Saudi-Arabia og houthiene forhandler nå om permanent våpenhvile, noe som kan legge grunnlag for en FN-ledet fredsprosess.

– For at jemenittene skal få et bedre liv er det helt nødvendig med en varig våpenhvile og en politisk løsning som legger grunnlag for stabilitet og utvikling. Derfor støtter vi fullt ut arbeidet til FNs spesialutsending for Jemen, Hans Grundberg, sier Huitfeldt.