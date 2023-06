Tidligere kommunikasjonssjef for Freia: – Katastrofe

Freia er i Hardt vær etter at SAS valgte å boikotte selskapets produkter. Foto: Jil Yngland / NTB

NTB

Tidligere kommunikasjonssjef i Freia Kristian Hvilen, mener selskapet er i en alvorlig situasjon etter at eierselskapet Mondelez ble svartelistet i Ukraina.

– Det er klart dette er en katastrofe. Freia har vært en av Norges mest elskede merkevarer gjennom mange år, og folk både kan og vil tilgi, men det må tas grep, sier Hvilen til Kampanje og utdyper:

– Det er viktig for meg å understreke at dette ikke er en kommunikasjonskrise, men en krise som følge av strategiske valg som man ikke kan kommunisere seg bort fra, sier Hvilen, som sluttet i selskapet i 2015.

Torsdag trakk SAS alle Freia-produkter som er blitt solgt på flyene deres. Norges Fotballforbund har gjort siden det samme, og flere andre har vurdert å følge etter. Bakgrunnen er at Mondelez, som eier merkevaren Freia, har produksjon i Russland og er blitt svartelistet av Ukraina og karakterisert som krigssponsor.

Hvilen påpeker at Freia er prisgitt vurderinger hos eierselskapet Mondelez, siden det er de som har aktivitet i Russland.

Alle Freias produkter blir produsert i Norge og ingen produkter som produseres i Russland er tilgjengelig her i landet.

Mondelez understreker i en melding til pressen at de har opprettholdt en begrenset virksomhet i Russland, slik flere andre selskaper også har. Men de sier de har avsluttet kapitalinvesteringer og reklame, og har hele tiden fordømt den brutale krigen. De understreker videre at de har bidratt til å opprettholde matforsyningen gjennom sine langtidsholdbare matvarer for vanlige folk.