Bergen kommune har identifisert melder bak forsvunnet bekymringsmelding

NTB

Bergen kommune opplyser at de har fått kontakt med melder av én av de 21 slettede bekymringsmeldingene til barnevernet.

– Vi er lettet over at melder har tatt kontakt med barnevernet og at dette er blitt fulgt opp, sier byråd for barnevern og sosiale tjenester, Line Berggreen Jacobsen (Ap), i en pressemelding.

Meldingen som nå er identifisert, kommer fra en offentlig aktør og er meldt i 2023.

Kommunen jobber intensivt med å spore opp slettede meldinger. Innbyggere, samarbeidspartnere og kommunens ansatte er bedt om å undersøke om de har sendt inn en bekymringsmelding som ikke er kommet fram.