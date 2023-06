Orderud og Jan Helge Andersen blir tema i neste møte hos Gjenopptagelseskommisjonen

NTB

Når gjenopptakelseskommisjonen møtes 14.–16. juni vil de diskutere både Orderud-saken og Jan Helge Andersen.

– De største sakene våre arbeides det som regel med i flere møter. Det vil si at det for eksempel vil bli arbeid med Orderud-saken i møtet, men avgjørelse ligger et stykke fram i tid, sier leder for Gjenopptagelseskommisjonen, Kamilla Silseth til NTB.

Per Orderud har i flere år jobbet for å få saken sin gjenopptatt. Han ble dømt for å ha drept foreldrene Kristian og Marie Orderud og søsteren Anne Orderud Paust. Orderuds daværende kone Veronica Orderud, hennes søster Kristin Kirkemo og nå avdøde Lars Grønnerød ble også dømt for drapene.

– Det er heller ikke klart når det vil bli fattet avgjørelse vedrørende Andersen-saken, men det vil nok bli arbeidet med saken i møtet, fortsetter Silseth.

Riksadvokaten begjærte 24. mars at Baneheia-saken skulle gjenopptas etter at Viggo Kristiansen ble frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Jan Helge Andersen fastholder at han ikke er skyldig i dette drapet.