DNB venter dobbel renteheving om to uker

Økonomene i DNB venter en dobbel renteøkning når sentralbanken har rentemøte om to uker. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Økonomer fra DNB venter at Norges Bank vil heving renta med 0,5 prosentpoeng i juni. Uventet høy prisvekst i mai er årsaken.

Nye tall fra SSB som kom fredag morgen, viste at prisveksten i mai ble på 6,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Kjerneinflasjonen, altså prisvekst justert for energivarer og avgiftsendringer, ble også 6,7 prosent. Det er det høyeste som er målt noensinne for den underliggende prisveksten.

Nå venter økonomene i DNB at Norges Bank slår til med en dobbel renteheving når sentralbanken skal ha rentemøte om to uker. Det vil bringe styringsrenten opp til 3,75 prosent.

– Dette var nok en kjempebom fra Norges Bank. Tallene i dag understreker at inflasjonsdynamikken er langt sterkere enn antatt, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til Dagens Næringsliv.

Han mener prisveksten i landet går feil vei og peker på runddansen inflasjonen fører til.

– Norges Bank har en større jobb å gjøre enn hva de så langt har lagt til grunn, legger han til.