Mehl: PST og politiet i gang med oppfølging etter 25. juni-rapporten

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) møtte PST-sjef Beate Gangås og Politidirektør Benedicte Bjørnland fredag morgen etter at evalueringsrapporten om 25. juni-skytingen ble lagt fram torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at hun har fått bekreftelse på at PST og politiet allerede er i gang med å følge opp 25. juni-rapporten.

– Vi har hatt et møte. Det var godt og viktig. Politiet og PST er allerede i gang med oppfølgingen. Det fikk jeg en tydelig bekreftelse på, sier Mehl til NTB.

Møtet som ble i kjølvannet av den knusende evalueringsrapporten etter angrepet 25. juni, startet fredag morgen klokken 7.45, og PST-sjef Beate Gangås og politidirektør Benedicte Bjørnland ankom kort tid i forkant.

Mehl forsikrer om at politiet, PST og justisdepartementet jobber med tiltak underveis. Statsråden forteller også at det vil komme en oppfølgingsplan ved utgangen av juni.

Enormt viktig å prioritere Pride

– Alle steiner må snus, og sporene i rapporten må ettergås internt, sier hun.

Statsråden forteller at hun i møtet snakket om at det framover skal være god dialog og involvering med skeive organisasjoner.

– Jeg vet at også politiet og PST er innstilt på å involvere og legge til rette for det. Jeg opplever også at PST og politiet er opptatt av å ivareta de skeive, sier hun.

Mehl forteller videre at hun i møtet tok opp at trygghet rundt Pride 2023 er enormt viktig å prioritere.

– Det vet jeg at PST og politiet jobber intenst med. Nå er det en feiring oppi et stort alvor som skal få handle om frihet, glede og retten til å feire kjærligheten.

PST-sjefen: Alle bør gå i seg selv

Særlig PST fikk knallhard kritikk på flere punkter i 25. juni-utvalgets rapport torsdag. Der ble det konkludert med at angrepet kunne vært forhindret dersom PST hadde opprettet en forebyggende sak mot terrorsiktede Zaniar Matapour i månedene fram mot angrepet. PST-sjef Beate Gangås beklaget på rapportframleggelsen.

Angrepet førte til at to menn ble drept, ni personer fikk skuddskader og ytterligere 25 personer fikk andre skader i kaoset som fulgte da Zaniar Matapour løsnet skudd mot Per på hjørnet og London pub i Oslo natt til 25. juni.

Etter møtet fredag sa PST-sjefen at det i møtet ble snakket om oppfølgingen av rapporten, og hvordan den skal jobbes videre med.

Gangås skulle etter møtet med Mehl videre i møter med PST-ansatte om rapporten.

– Alle bør gå i seg selv og se om noe kunne blitt gjort bedre. Også jeg, sier Gangås.