Drammen stasjon er åpnet for togtrafikk

NTB

Et strømbrudd ved Drammen stasjon fredag morgen førte til store problemer i togtrafikken. Nå er problemet løst og trafikken er i gang igjen.

Tidlig fredag morgen ble Drammen stasjon stengt for togtrafikk på grunn av strømstans. Årsaken var feil på en høyspentbryter. Klokken 10.46 meldte Bane Nor på sine nettsider at feilen var rettet.

– Trafikken er i gang igjen, men du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor på sine nettsider.

Skal du ta tog gjennom Drammen i dag kan det være lurt å sjekke nettsidene til det gjeldende togselskapet for informasjon om forsinkelser og innstillinger.