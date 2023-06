Tidligere statsråd og fredsmekler Erik Solheim er kritisk til at Norge legger ned ambassaden på Sri Lanka. Han mener beslutningen er tatt for å spare penger og på grunn av manglende interesse for Sør-Asia. Arkivfoto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Bare to år etter at Norge brukte flere millioner kroner på ny ambassade på Sri Lanka, blir den lagt ned for godt.

Norge har i mange år hatt et omfattende engasjement på Sri Lanka, og i 2021 ble det brukt 7,3 millioner kroner på en ny ambassade, skriver Panorama.

I disse dager stenges imidlertid ambassaden ned for godt, knappe to år etter at norske diplomater flyttet inn. UD har nå sagt opp alle lokalt ansatte.

Tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim er svært kritisk til beslutningen.

– Dette er helt gal beslutning, det er uklokt og det er kortsynt. Det har jeg også kommunisert til regjeringen, sier han.

Stengningen kommer som et resultat av at utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i fjor varslet om endringer i utenrikstjenesten for å «ivareta norske interesser i en ny tid i Europa».

Det innebærer at flere ambassader og utenriksstasjoner blir lagt ned i år. Ambassaden i New Delhi overtar ansvaret for Sri Lanka.