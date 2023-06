Riksadvokaten skjerper tiltalen i politivoldssaken på Kongsberg

NTB

Riksadvokaten har utvidet tiltalen etter politivolden på Kongsberg. Politimannen er nå tiltalt for grov kroppskrenkelse.

Aktor Marit Oliver Storeng, som også er påtalefaglige etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker, ville først gi politimannen et forelegg.

Den beslutningen ble omgjort av Terje Nybøe, sjef for Spesialenheten for politisaker. Han tiltalte politimannen for kroppskrenkelse. Nå er Riksadvokaten endret tiltalen igjen, denne gangen til grov kroppskrenkelse, skriver Dagbladet.

I påtegningen fra riksadvokaten skriver førstestatsadvokat Runar Torgersen:

«Riksadvokaten har i vurderingen særlig lagt vekt på omfanget og karakteren av voldsutøvelsen».

– Tar avgjørelsen til etterretning

– Vi tar riksadvokatens avgjørelse til etterretning. Utvidelse av tiltalen endrer ikke faktum i saken. Min klient erkjenner ikke straffskyld, han mener han anvendte makt innenfor den rammen tjenesten gir anledning til, sier politimannens forsvarer, advokat John Christian Elden.

Riksadvokatens skjerpelse av tiltalen mot politimannen betyr at han må regne med en fengselsstraff, dersom retten finner ham skyldig. I den opprinnelige tiltalen, ville politimannen ikke blitt dømt til fengselsstraff.

Episoden skjedde ved Essostasjonen i Kongsberg sentrum natt til søndag 30. oktober i fjor. En politimann er tiltalt for å ha lagt en mann i bakken og slått ham gjentatte ganger i hodet og på kroppen med knyttet neve. Det hele ble fanget opp på en overvåkingsvideo som i etter av hendelsen ble kjent.

– Gledelig

– Det er veldig gledelig at Riksadvokaten har grepet inn, og beordret at tiltalen mot politimannen skal utvides til grov kroppskrenkelse, sier advokat Morten Kjensli. Han er bistandsadvokat for de to mennene.

I mai anmeldte Kjensli politiet for falsk forklaring, falsk anmeldelse, sletting av bevis og grov vold i forbindelse med saken.

– Alle de involverte tjenestemenn og tjenestekvinner har åpenbart samordnet sine forklaringer for å nedskalere alvoret i sine handlinger, skrev Kjensli i anmeldelsen.