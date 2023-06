Statkraft inngår langsiktig kraftavtale med Hydro

NTB

Hydro Energi har signert en langsiktig kraftavtale med Statkraft om levering av 0,44 TWh per år til Hydros norske aluminiumsverk i perioden 2024–2038.

Avtalen sikrer leveransen av totalt 6,6 TWh fornybar kraft over 15 år til Hydros anlegg i NO3 fra Statkrafts kraftverk i prisområdet, skriver Statkraft i en pressemelding.

Leder for Hydros aluminiumsverk Ola Sæter, sier avtalen gjør det mulig å legge langsiktige planer.

– Hydro har et stort kraftbehov framover, og flere av våre eksisterende kraftavtaler begynner å utløpe fra 2030. Denne avtalen er et viktig steg for å sikre noe av denne kraften og muliggjøre videreutvikling av aluminiumsverkene våre i Norge, inkludert satsing på CCS og ny teknologi, sier han i pressemeldingen.

Samtidig understreker Sæter at selskapet fremdeles har et stort behov for ny kraft til anleggene.

– Det er viktig at det blir bygget ut mer fornybar energi slik at dette kan sikres, sier han.