– Vondt og tragisk at dette kunne vært unngått

NTB

Ingrid Rasten brakk pistolen ut av hendene til Zaniar Matapour da han lå overmannet på bakken. Å vite at angrepet kunne vært unngått, synes hun er vondt å tenke på.

Rasten er i dag styremedlem i Støttegruppa etter 25. juni. Sammen med flere andre var hun til stede da evalueringsrapporten av PST og politiet ble lagt fram torsdag. At granskingen slår fast at hele angrepet ved utestedene Per på hjørnet og London Pub kunne vært unngått, synes hun er vanskelig.

– Det er en veldig alvorlig rapport som er blitt lagt fram. Funnene er dypt rystende. Det er vondt og det er tragisk at dette kunne vært unngått. Det skulle aldri ha skjedd, sier Rasten til NTB.

– Samtidig er jeg takknemlig for at både utvalgslederen, PST og Oslo politidistrikt er så tydelige på at de tar dette med det største alvor, at de skal lære av dette. At vi ikke kan finne oss i noe sånt igjen, sier hun videre.

Rasten var blant de sivile som med åpenbar fare for eget liv kastet seg over Matapour etter at han hadde drept to og skadd en rekke mennesker utenfor serveringsstedene. Nede på bakken fikk hun våpenet hans rett mot magen, men tok tak i det brakk det ut av hendene hans.

Under evalueringsutvalgets framleggelse torsdag, sa leder Pia Therese Jansen at det var de sivile som reagerte svært raskt, som skal ha æren for at ikke flere ble drept eller skadd.

– Det er jeg veldig takknemlig for. Jeg har kontakt med dem som var med og overmannet Matapour og jeg vet at det er et sterkt behov for å få svar og for å få en tydelig takk for det de gjorde.

– Det var folk der som stilte sine egne kropper opp som skjold mot maskingevær og pistol og det taler vel for seg selv, sier Rasten.