Mehl: Fire spor kunne i teorien ha bidratt til å forhindre angrepet

NTB

Emilie Enger Mehl (Sp) syns det er vondt å lese at evalueringsutvalget har funnet fire spor som i teorien kunne ha bidratt til å forhindre angrepet 25. juni.

Justisministeren sa på en pressekonferanse torsdag ettermiddag at hun forventer at PST tar dette på største alvor. I rapporten får Politiets sikkerhetstjeneste krass kritikk for sin håndtering i forkant av hendelsen.

– Jeg vil også be politiet og PST om at tiltakene som kan gjøres umiddelbart iverksettes med en gang, sa hun.

Justisministeren understreket at hun føler med den frykten mange skeive har følt etter angrepet 25. juni i fjor.

– Til dere vil jeg si, på vegne av meg selv og hele regjeringen: la det ikke være tvil om at vi ser dere. Vi er der for dere. Vi skal gjøre alt vi kan for å beskytte dere.

Kritikk fra det skeive miljøet

Mehl har fått kritikk fra det skeive miljøet for å ikke kalle angrepet for et terrorangrep. Det gjorde hun heller ikke under pressekonferansen. Statsråden har forklart dette med at hun ikke kan forskuttere politiets etterforskning.

På pressekonferansen sa hun at uansett hva som kommer fram i etterforskningen, har angrepet rammet det skeive miljøet spesielt.

– Vi kan ikke ha det sånn at en gruppe i vårt samfunn opplever å være mindre verdt. Det er ikke tilfelle. Det er vårt ansvar å rette opp i den utryggheten folk opplever nå.

Møte fredag

Hun sa også at funnene i rapporten vil inngå i regjeringens arbeid med forebygging av terror. Allerede fredag morgen skal PST og Politidirektoratet i et møte med justisministeren for å sikre rask oppfølging.

Statsminister Jonas Gahr Støre mener det er viktige funn i evalueringsutvalgets rapport.

– Vi vil jobbe tett med det skeive miljøet i dette viktige oppfølgingsarbeidet. Rapporten peker på flere svakheter. Disse må følges opp, understreker han.

To menn ble drept, ni personer skuddskadd og ytterligere 25 personer fikk andre skader i kaoset som fulgte da Zaniar Matapour løsnet skudd mot Per på hjørnet og London pub i Oslo natt til 25. juni.

I utvalgets rapport trekker de fram ti hovedpunkter. De peker blant annet på fire spor som kunne ha bidratt til å forhindre angrepet.