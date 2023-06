Forbud mot åpen ild innføres i store deler av Østlandet

NTB

Fra klokka 15 torsdag innføres det forbud mot åpen ild i brannregion øst, som dekker Romerike, Follo og Østfold.

Torsdag formiddag møttes brannsjefene i region øst til møte om tørkesituasjonen. Nå er resultatet klart.

– Det blir forbud med ild og bål, men fremdeles tillatt med grilling der det åpenbart ikke kan medføre brann, sier brannsjef Rigman Pents til NRK.

Forbudet gjelder i tre uker, og kan forlenges om situasjonen tilsier det.

I perioden vil følgende være forbudt:

* Det er ikke lov å tenne bål og grille i nærheten av skog og annen utmark

* Det er ikke lov å tenne bål og grille i strandsonen

* Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på de tilrettelagte bål- og grillplassene

* Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak

I et innlegg på Facebook skriver Øst 110-sentral at bål forstås små kaffebål, bålpanner, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff. Med grill forstås engangsgriller, kullgriller og gassgriller.

– Skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffansvar, skriver Øst 110-sentral på Facebook.

Skogbrannfaren på Østlandet er stor, og vil bare spre seg de neste dagene. Prognosene fram mot helga tilsier at det mørkerøde farevarselet vil spre seg til store seler av Innlandet, så å si hele Viken, samt Agder, Vestfold og Telemark.

Mandag 5. juni meldte VG at det var 12 dager siden det sist regnet på Østlandet. På torsdagens langtidsvarsel for Østlandet er det ikke en dråpe regn i sikte. Samtidig skal temperaturene opp under 30-tallet på gradestokken.