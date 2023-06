Kongeparets kamp for kjærligheten blir TV-serie

NTB

Kong Harald og dronning Sonjas kamp for å gifte seg med hverandre, blir TV-serie. Sindre Strand Offerdal og Gina Bernhoft Gørvell spiller det unge kronprinsparet.

Serien har nylig startet innspilling, og har forventet premiere i 2025, opplyser Viaplay.

I tillegg til at Offerdal og Gørvell skal spille det unge kronprinsparet, skal Anders Baasmo og Anneke von der Lippe spille kong Olav og Sonjas mor Dagny Haraldsen.

Serien skildrer hvordan de møttes og holdt liv i det umulige forholdet – der kronprins Harald og Sonja Haraldsen i ni år holdt det skjult at de var kjærester. Motstanden var stor i folket, pressen, regjeringen og hos kong Olav.

For at de skulle få gifte seg var de avhengig av kongens velsignelse. I Grunnloven er nemlig innfelt at «en arveberettiget prins eller prinsesse ikke må gifte seg uten kongens tillatelse».

– Dette er en historie om to som kjemper for kjærligheten gjennom mange år, med mange opp – og nedturer. Det at begge er til stede i dag gjør jo at man nærmer seg stoffet med ærefrykt og respekt, så jeg er glad, men selvfølgelig også nervøs for å fremstille en person som alle kjenner og har et forhold til, sier Gørvell.

Prins Harald og Sonja Haraldsen var 14 år da de møttes første gang, på en seilerleir på Hankø. Da de møttes til bords på fest hos deres felles venn Johan Stenersen åtte år senere, var det kjærlighet ved første blikk.

– Det var jo tilsynelatende ikke mulig, det som holdt på å skje, men det var ikke så mye noen av oss kunne noe særlig for, tror jeg, sa kong Harald i et intervju med NRK i 2016.