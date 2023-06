Barnehagebarn døde etter fallulykke i Farsund – for tidlig å si noe om dødsårsaken

NTB

Barnehagen i Farsund, der en jente onsdag omkom etter en fallulykke fra lav høyde, vil torsdag holde stengt. Det er fortsatt for tidlig å fastslå dødsårsaken.

– Det er ingenting som tyder på at det noe uaktsomhet eller noe i forbindelse med denne hendelsen. Barnet oppholdt seg på en stein som er rundt en halv meter høy da det skjedde, sier Farsund-ordfører Arnt Abrahamsen (Ap) til Lister24.

En jente i fire-femårsalderen ble fløyet med luftambulanse til sykehus etter ulykken onsdag, men livet sto ikke til å redde. Kommunen opplyser at politiets hovedhypoteser er at det enten er snakk om en ulykke, eller at dødsfallet har en medisinsk årsak.

Det er ennå for tidlig å fastslå dødsårsak, skriver kommunen på sine nettsider. Den avdøde vil bli sendt til obduksjon for å få avklart dødsårsaken.

– Slik jeg oppfattet det vil hele barnehagen være stengt torsdag, men at de ansatte vil møtes igjen for å fortsette å bearbeide det som har skjedd. Så er det mulig de åpner igjen på fredag, men det er fortsatt usikkert, sier Abrahamsen til avisen.