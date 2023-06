NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 8. juni.

ABC News: Trump informert om at han er mål for føderal etterforskning i dokumentsaken



USAs ekspresident Donald Trump er orientert om at han er målet i etterforskningen av hans håndtering av hemmelige dokumenter., ifølge ABC News. Det kan bety at en føderal tiltale er på trappene.

Justisdepartementet pleier å sende et såkalt «target letter» til folk som ligger an til å bli tiltalt i forbindelse med en etterforskning i en føderal storjury, skriver de to mediene. Dette gir dem muligheten til å legge fram egne bevis eller vitne før de blir tiltalt. Påtalemyndigheten anser et etterforskningsmål som en person det finnes «betydelige beviser» for at er knyttet til en forbrytelse, skriver Politico.

Økning i antall overdosedødsfall i 2022



I fjor var det 321 overdosedødsfall i Norge. Det er en økning på 33 prosent fra året før.

I 2021 var antall overdosedødsfall i Norge det laveste siden 2013, med 241 dødsfall, men i 2022 steg antallet kraftig, viser dødsårsaksregisteret til Folkehelseinstituttet.

Antallet med narkotikarelaterte dødsfall er dermed tilbake til omtrent samme nivå som i 2020 (331), som var det høyeste siden 2000.

De første dødsfallene er bekreftet etter demningskollaps og flom i Ukraina

Minst tre personer er døde som følge av flommen som fulgte ødeleggelsen av den enorme Kakhovka-demningen sør i Ukraina, melder ukrainske medier.

Mediene siterer Jevhen Rysjtsjuk, eksilordfører i den russisk-okkuperte byen Olesjky i Kherson-regionen, på at tre personer har druknet. Ifølge Rysjtsjuk er alle båtene i byen tatt av russerne. Han sier videre at det har kommet meldinger om at sivile ikke får lov til å forlate oversvømte bosetninger, skriver Kyiv Independent. Dødsfallene i Olesjky skal være de første som er bekreftet.

Stadig mindre avskoging i Amazonas under Lula

Det var 31 prosent mindre avskoging i den brasilianske delen av Amazonas i årets fem første måneder enn i de samme månedene i fjor, ifølge foreløpige tall. Tall fra brasilianske myndigheter viser at 812 kvadratkilometer med regnskog ble hogget i mai, ned fra 900 kvadratkilometer i mai 2022.

President Lula da Silva lovte å gjøre mer for å redusere avskogingen i Amazonas etter flere år med økning under forgjengeren Jair Bolsonaro. Han la denne uka fram en plan for hvordan målet om å stanse all avskoging skal nås.

Færre tok sitt eget liv i fjor

Totalt tok 610 personer sitt eget liv i fjor. Det er en nedgang fra 660 året før. Det er flest menn som avslutter livet for egen hånd.

Totalt 436 menn tok livet sitt i fjor, mot 484 i 2021, viser tallene fra Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister. Det er det laveste antallet siden 2017, men fortsatt langt høyere enn på 90-tallet.

Blant kvinner var det 174 som tok sitt eget liv i fjor, en liten nedgang fra 176 i 2021. De siste fem årene har i gjennomsnitt 648 mennesker tatt sitt eget liv årlig.

Sammenstøt etter israelsk raid i Ramallah

Det oppsto sammenstøt etter at israelske styrker raidet den palestinske byen Ramallah på den okkuperte Vestbredden torsdag. Seks meldes skadd.

Israel sier aksjonen var for å rive huset til en «terrorist som sto bak bombeangrepet i Jerusalem i november». To personer ble drept i de to eksplosjonene, og minst 14 ytterligere ble såret.

Et vitne forteller til Reuters at en stor militærkolonne ankom sentrum av Ramallah, der den palestinske regjeringen holder til, og at hundrevis av palestinere samlet seg i området. Noen palestinske ungdommer kastet steiner på de israelske soldatene, som skjøt med skarpt og kastet sjokk- og tåregassgranater tilbake, ifølge vitnet.