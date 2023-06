MC-fører skadd i ulykke på riksvei 7

NTB

En mann i 60-årene fra Telemark er fløyet til sykehus i luftambulanse etter en kollisjon mellom en personbil og en motorsykkel på riksvei 7 ved Ustaoset.

Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 18.19 onsdag kveld.

Riksvei 7 var stengt i en periode, men halvannen time etter ulykken ble ett kjørefelt åpnet for trafikk.

Ifølge politiet var det personbilen som kom over i motgående felt og traff motorsykkelen

Innsatsleder Odd Halvard Seterdal i politiet sier til Hallingdølen at tre motorsykler kjørte i følge over fjellet da personbilen kom over i deres kjørefelt. En av motorsyklene ble truffet, og en annen havnet i grøfta.

MC-føreren er innlagt på Ringerike sykehus, men skal ikke være alvorlig skadd, ifølge politiet.

Bilføreren, en eldre mann fra Oslo, har fått status som siktet i saken. Han har også fått førerkortet beslaglagt.